Сделать парсер сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок150 просмотров
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Нужен  парсер сайта наших поставщиков в виде XLS файлов и изображений для автоматизации занесения информации в нашу CRM. Первичный парсинг и обновление.

Подробное Тз по ссылке:  https://www.dropbox.com/s/eutz8dhx8w4lt3i/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80-%D0%A2%D0%97-250219.zip?dl=0

Срок - до недели

5 лет назад
Vadimov
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад