Доработка селектора для сайта на XRates.ru

Сейчас выбор валют для обмена можно сделать с помощью селектора. Размещен вверху сайта на всех страницах.

1. Под селектор нужно добавить кнопку "Показать все направления обмена". При нажатии на эту кнопку должна отображаться таблицу, в которой будут отображаться все имеющиеся виды валют. Те, которые выпадают при обращении к селектору. Чтобы наглядно все они были доступны, чтобы не искать скроллом в селекторе. В таблице должна быть возможность выбора валют аналогично селектору. Примеры на других мониторингах покажу.

2. Добавить логотипы к видам валют.

Есть и другие задания. Хотел бы найти адекватного исполнителя для сопровождения сайта.