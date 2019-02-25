Сделать рип-сайта для дальнейшего размещения на хостинге

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Сделать рип-сайта www.int-ext.ru для дальнейшего размещения на хостинге.

- С возможностью в дальнейшем изменить текст и дизайн;

- С возможностью дальнейшей оптимизации и продвижения;

- Сохранить адаптивность;

- Желательно натянуть на известный движок, тип WP, modx. 

5 лет назад
Angel_Stas
Станислав 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад