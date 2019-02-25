Адаптивно сверстать и натянуть на Wordpress лендинг. [b]Требования:[/b] 1. 100% соответствие макету на ПК 2. Адаптация на ваше усмотрение, но важный момент - где предусмотрены слайдеры, на телефонах должен работать свайп. 3. Поставить метрику и настроить цели 4. В макете ...
Сделать рип-сайта для дальнейшего размещения на хостинге
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать рип-сайта www.int-ext.ru для дальнейшего размещения на хостинге.
- С возможностью в дальнейшем изменить текст и дизайн;
- С возможностью дальнейшей оптимизации и продвижения;
- Сохранить адаптивность;
- Желательно натянуть на известный движок, тип WP, modx.
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