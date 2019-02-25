Требуется вылечить сайт Embik.by от вирусов и адаптировать для мобил

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Требуется вылечить сайт Embik.by от вирусов и адаптировать  для мобил . Отчет проверки в прикрепленном файле.

5 лет назад
gegmix
59 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
год назад