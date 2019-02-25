Веб-сервис (сайт) [далее - Сервис] по самообучению математике и преподаванию математики. Сервис должен корректно отображаться в первую очередь на смартфонах, во вторую - на планшетах и в третью - на мониторах. Предполагается поэтапное выполнение работ с поэтапной ...
Для сайта на PHP XRates.ru сделать небольшие доработки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Добавить места для баннеров на страницы сайта.
2. На странице отзывов обменника добавить поле с ссылкой обменника.
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