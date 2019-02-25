Для сайта на PHP XRates.ru сделать небольшие доработки

Веб-программированиеЗавершен1 заявка111 просмотров
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1. Добавить места для баннеров на страницы сайта.

2. На странице отзывов обменника добавить поле с ссылкой обменника.

PHP
5 лет назад
Oleg0001
Олег 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
miskaryan64
33 годаАрмения
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Овсеп четко выполнил задание. Дал все необходимые пояснения. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Олег хороший заказчик, а что главнее, хороший человек :)