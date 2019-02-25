Для сайта на PHP XRates.ru сделать небольшие доработки

Сейчас выбор валют для обмена можно сделать с помощью селектора. Размещен вверху сайта на всех страницах. 1. Под селектор нужно добавить кнопку "Показать все направления обмена". При нажатии на эту кнопку должна отображаться таблицу, в которой ...