WordPress. Ошибка при создании новой страницы

Добрый день!

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При создании новой текстовой страницы, страница уходит в noindex http://prntscr.com/mq0mix

Появилась эта ошибка после того, как была на время включена функция ПОпросить поисковый сист не индексирвать сайт http://prntscr.com/mq0mwh

Теперь каждая созданная странца уходит в noindex. И в search console такая ошибка Страница, связанная с отправленным URL, содержит тег noindexВ Коде страницы не нахожу тег noindex ﻿http://prntscr.com/mq0nsh

Серч консоль отправляет на Справку а дальше сюда

Задание: Нужно сделать так что бы новые страницы создавались без тега noindex в hear и убарать этот тег на уже созданных страницах.

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Включить отображение Рубрики (http://prntscr.com/mr9ubn) в хлебных крошках (http://prntscr.com/mr9ulo)

ОПлата - договорная

Скроки - 1-2 дня