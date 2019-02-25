Добавить форму связи и поправить фото товара. Сайт на Битриксе

Сайт на Битриксе. Две задачи:

1. Нужно добавить в шапку ссылку, при клике на которую появляется поп-ап форма с тремя полями.

При заполнении и отправке этой формы, на почту администраторам сайта должно приходить письмо с данными из формы.

2. В карточке товара есть фотографии, при клике открываются в крупном размере и их можно перелистывать (они в одной галерее). Проблема в том, что заглавная фотка товара не попадает в эту галерею, надо чтобы попадала.