Добавить форму связи и поправить фото товара. Сайт на Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок153 просмотра
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Сайт на Битриксе.  Две задачи:

1. Нужно добавить в шапку ссылку, при клике на которую появляется поп-ап форма с тремя полями. 

При заполнении и отправке этой формы, на почту администраторам сайта должно приходить письмо с данными из формы. 

2. В карточке товара есть фотографии, при клике открываются в крупном размере и их можно перелистывать (они в одной галерее). Проблема в том, что заглавная фотка товара не попадает в эту галерею, надо чтобы попадала. 

5 лет назад
584
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад