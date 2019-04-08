Форма на сайт

Нужно внедрить любой скрипт для отправки 3 форм на сайт без CMS.

Срочная задача(

Формы:

1. Обратный звонок. (2 поля)

2. Заказать расчёт (такие же поля как в первой)

3. Получить подарок (5 полей)

4. Пройти опрос (составная форма, человек пишет 5-7 комментариев и заполняет свои данные)

Формы не связаны ни с каталогом и ни с чем другим. Голый php сайт.

Адрес на сайт в личку.