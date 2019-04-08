Форма на сайт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно внедрить любой скрипт для отправки 3 форм на сайт без CMS.

Срочная задача(

Формы: 

1. Обратный звонок. (2 поля)

2. Заказать расчёт (такие же поля как в первой)

3. Получить подарок (5 полей)

4. Пройти опрос (составная форма, человек пишет 5-7 комментариев и заполняет свои данные)

Формы не связаны ни с каталогом и ни с чем другим. Голый php сайт.

Адрес на сайт в личку.

5 лет назад
MISMAS25
Иван 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Очень рекомендую данного исполнителя. Ответственный и делает свою работу на отлично!!!
Заказчик адекватно ставит задачи и оплачивает за выполнение этих задач, рекомендую)