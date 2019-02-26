Необходимо внести изменения в модуль "Simple" для OpenCart

Надо перенести некоторые возможности стандартной корзины нашего сайта в корзину модуля "Simple".

На существующем сайте, в стандартной корзине, напротив "самовывоз из магазина" и "самовывоз со склада", есть две кнопки "показать на карте", которые открывают карты.

При выборе "Доставка по Московской области" появляется дополнительное поля, для ввода километров от МКАД, значения которого рассчитываются и учитываются в общей сумме.

Есть еще несколько незначительных моментов.