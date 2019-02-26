Сделать редизайн сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок176 просмотров
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Битрикс шаблон уже купили на маркетплесе, сейчас хотим старый сайт сделать редизайн и перенести всю информацию.  

Сайт каталог до 100 страниц. Имение работать со многосайтовость- что бы в 1й админке редактировать поддомены регионов. 

Готов оплачивать поэтапно, работа может вестись на Вашем хостинге

Дизайн сайтаРедизайн сайта
5 лет назад
tolockoartem
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад