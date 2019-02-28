Доработки самописной системы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Система на основе codeigniter, сайт на modx

Одна база товаров для обоих проектов. 

Есть несколько задач по функционалу самописа.

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5 лет назад
guest_14817495157813
7 лет в сервисе
Был
2 года назад