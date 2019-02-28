Доработки самописной системы

Требуется помощь в этом вопросе.
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Система на основе codeigniter, сайт на modx
Одна база товаров для обоих проектов.
Есть несколько задач по функционалу самописа.
Подробности скину в личку
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