Доработать функционал + правки

Система на основе codeigniter, сайт на modx Одна база товаров для обоих проектов. Есть несколько задач по функционалу самописа. Подробности скину в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, есть сайт http://qqqq.kz/
Написан на Laravel, у сайта есть API для мобильного приложения
Задача - выполнить комплекс правок и доработать/исправить текущий функционал.
Основные правки:
1) Изменить функционал в разделе "Купля/Продажа" на то, чтобы при продаже можно было подать объявление без привязки к разделу "Мой транспорт".
2) Активировать функцию избранное в разделе "Купля/Продажа".(при нажатии на кнопку должно выходить окно "Зарегистрироваться/авторизоваться" если не авторизован (и звездочка должна загораться золотым)
3) Добавить в раздел "Мой дневник" категорию расход на авто (учет и контроль средств) заправка, замена масла, страховка, ТО, ремонт, мойка, оплата штрафов, покупки и другое. По данному пункту нужно будет обсудить отдельно, так как это специальный сервис который позволит вести дневник автомобиля, учитывать расходы и.т.д.
4) Добавить функцию выбор языка Русский / Казахский
5) Добавить функцию двойного доступа. Одновременно можно пользоваться приложение и как автовладелец, и как компания.
6) Добавить в раздел "Купля/ продажа" подраздел зап.части. (б/у и от компаний)
Мелкие правки:
7) При регистрации проверочное письмо - подтверждение
8) Не отмечается на какой страничке, в личном кабинете ты находишься (навигация выделением)
9) Поправить онлайн чат (добавить стили, на усмотрение программиста)
10) Цена услуги если не указывается, то не отображалось ничего (на сайте, компании могут размещать объявления о своих услугах, если поле не заполнили или поставили в цену значение "0", то не должно быть отображение цены.
11) Услуги (услуги самого сайта, поднять в топ и др.) подготовить и подвязать к платежным системы
12) Чат на nodejs, его приходится включать вручную, надо это поправить, чтобы он запускался сам
В любом случае будет более подробное ТЗ, после того как мы поймем сколько примерно будет стоит комплекс данных правок, также нужно отдельно расписать по пунктам сколько стоит каждый пункт из списка.
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