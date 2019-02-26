Создание Торгового Робота

Нужно создать торгового робота(простая програмка для компьютера). ТЗ уже готово, пишите, всё обговорим!

Цель:

Создать локального робота который будет заключать сделки на платформе Олимп Трейд при выполнении определённых условий

Описание продукта:

- Локальный робот (программа) который будет заключать сделки на платформе Олимп Трейд при выполнении определённых условий https://olymptrade.com/platform

- Работает по паттерну про определённое количество свечей одного цвета (регулируемая функция)

- Должен быть незаметным для сайта