Парсинг drs.ua

Веб-программированиеЗавершен3 заявки129 просмотров
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Нужен простой скрипт для получения суммы баланса на сайте drs.ua

PHP+Curl 

Входные данные - логин\пароль. Результат цифра из столбца Баланс https://clip2net.com/s/403XbWd

Страница с балансом https://drs.ua/rus/my/acc.html (Бухгалтерия - Лицевые счета)

На сайте drs.ua легко зарегистрироваться, поэтому используйте свои данные для авторизации.

5 лет назад
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$20
1 день
Все отлично. Невероятно быстро и профессионально выполненное задание.
Отличный как человек так и заказчик, не пудрит мозги! Оплата во время !