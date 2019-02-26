Нужно установить и настроить модуль недвижимости на WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Есть сайт готовый на вордпрессе, нужно установить и настроить модуль.

Возможно у вас есть свои наработки, или знаете какие либо свои модули по агентству  недвижимости, которые сможете предложить, которые будут включать в себя

- Поиск по объектам

-Фильтр

-Добавление объектов как через админку так и пользователю на сайте.

-Возможность выгрузки объектов через ексель (необязательно чтобы это было в модуле, но чтобы можно было реализовать данную возможность)

-Настройка полей для объектов.

-Модерация объектов.

5 лет назад
krasimweb
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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