Нужно установить и настроить модуль недвижимости на WP

Есть сайт готовый на вордпрессе, нужно установить и настроить модуль.

Возможно у вас есть свои наработки, или знаете какие либо свои модули по агентству недвижимости, которые сможете предложить, которые будут включать в себя

- Поиск по объектам

-Фильтр

-Добавление объектов как через админку так и пользователю на сайте.

-Возможность выгрузки объектов через ексель (необязательно чтобы это было в модуле, но чтобы можно было реализовать данную возможность)

-Настройка полей для объектов.

-Модерация объектов.