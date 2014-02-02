Поставить на домен скрипт определения социальной сети юзера

Привет!Необходимо на домен поставить socfishing.ru, socgate.com или их аналоги. Плюс определение ip зашедшего пользователя. Чтобы при заходе на домен я получал на выходе профиль посетителя в ВК, ФБ или любой другой соцсети, если это возможно.Пример хорошо реализован на socgate: плюсом будет, если уже делали такое.