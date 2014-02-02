Подключение API tools.by и http://b2b.i-t-p.pro к адаптивному шаблону

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка253 просмотра
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Сейчас имеем www.izebra.by

Требуется подключение API tools.by и http://b2b.i-t-p.pro для наполнения адаптивного шаблона интернет магазина 

Доменная зона by

Через API планируем наполнять сайт

Шаблон выбрали

https://aspro.ru/marketplace/solutions/aspro.next/

но он дорогой, не тянем

Нужен адаптивный шаблон интернет магазина и наполнение через API

5 лет назад
guest_155119410935
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад