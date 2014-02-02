Необходимо создать лединг на платформе ЛП или Тильде за 3-5 дней

Необходимо создать лединг на платформе ЛП или Тильде за три – пять дней.

Сайт будет по организации тренинга, основа будет взята с уже существующих сайтов. Ссылки есть.

Готов работать с теми, кто предоставит готовые работы и контакты клиентов, которые заказывали сайт.

Просьба писать сразу конкретику в цене, присылать ваше портфолио с контактами клиентов.