Необходимо создать лединг на платформе ЛП или Тильде за 3-5 дней

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Необходимо создать лединг на платформе ЛП или Тильде за три – пять дней.  

Сайт будет по организации тренинга, основа будет взята с уже существующих сайтов. Ссылки есть. 

Готов работать с теми, кто предоставит готовые работы и контакты клиентов, которые заказывали сайт. 

Просьба писать сразу конкретику в цене, присылать ваше портфолио с контактами клиентов.  

5 лет назад
Gogolmogol
37 летИзраиль
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад