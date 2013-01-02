Бизнес-план

Нужно на конкретных цифрах расписать по ООО г. Москва - услуги электромонтажа слаботочных систем (до 1000В) и оборудования связи, для двух вариантов налогообложения - ОСНО и УСНО (уточнить допустимый месячный/годовой объем для г. Москвы): - какие ...
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Здравствуйте!
Требуется помощь в написании бизнес плана, со всеми расчетами,выводами, итогами и т.п
Что уже имеется в бизнес плане
-Основной вид деятельности будущей компании
-все законно правовые материалы
-тип регистрации ООО, УСН6%
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