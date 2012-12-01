Бизнес-план по дисциплине "Бизнес-планирование"

Для консультаций, поддержки и сопровождения нужен специалист по 1с - версия 8.2. УТП - Украина. Версия стандартная, никаких кастомизаций там пока нет. Ваша задача будет в предоставлении консультаций - по е-майлу, скайпу, телефону, а также в решении ...