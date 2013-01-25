Менеджер проекта

$250
Бухгалтерские услугиЗакрыт9 заявок297 просмотров
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Требуется менеджер по приему заказов на подготовку деклараций.

От Вас требуется:

- консультирование клиента по телефону(инструкции вышлю);

- подготовка документов от клиента в электронном виде и отправка на почту;

- прием подготовленной декларации, ее распечатка и передача клиенту.

Работа из любого региона.

11 лет назад
irina1409
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад