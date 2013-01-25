Менеджер проекта

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Требуется менеджер по приему заказов на подготовку деклараций.
От Вас требуется:
- консультирование клиента по телефону(инструкции вышлю);
- подготовка документов от клиента в электронном виде и отправка на почту;
- прием подготовленной декларации, ее распечатка и передача клиенту.
Работа из любого региона.
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