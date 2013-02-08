Программа для игры на бирже WebMoney

Необходимо написать программу для полуавтоматической торговли и сборка статистики на бирже WebMoney wm.exchanger.ru

Обработка заявки происходит в интерфейсе браузера.

Прикрепляю техзадание с кратким описанием схемы работы биржи.

Возможен отказ от некоторых функций в случае их дороговизны.

Выполнение работы не срочно...

Для более полного взаимопонимания, а также, чтобы сократить процесс переписки прошу ответить попунктно на следующие вопросы:

1. Какова будет стоимость всего проекта и в какие сроки?

2. Сколько будет стоить каждый пункт задания поотдельности и в какие сроки? (опционально)

3. Какие сроки даете на доработку программы (как долго вы будете сопровождать проект, дорабатывая недочеты?)

4. На чем будет написана программа?

5. Насколько юзабильной будет программа (какова качества интерфейс будет разработан)?

6. Несколько общих слов о том как будет функционировать программа (Желательно)