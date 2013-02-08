Исправить проблему с пробелом в URL

Добрый вечер!

Имеется блог realty-msk.com

используется тема от elegantthemes

Загвоздка в том, что автоматически созданные миниатюры изображений (как на главной) - не отображаются.

Проблема скорее всего в том, что

realty-msk.com/wp-content/uploads/et_temp/elite-estate-moskow-r (1)-25872_140x140.jpg

содержит пробел (после moskow-r) и, а система автоматически не заменяет пробел на %20, получается "литая" ссылка moskow-r(1) без пробела. Изображения из-за этого не отображаются

Что необходимо сделать? Раньше как-то находил решение, сейчас вернулся к старому сайту и не могу вспомнить.