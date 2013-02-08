Создать правило для загрузки фото в програме IIID

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка90 просмотров
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Создать правило для массовой загрузки фотографий, на свой фотохостинг. в программе IIID

Програма загружает фото на известные фотохостинги, в функционале возможно заточить под любой фотохостинг.

Движок фотохостинга прилагается.

Работы на полчаса.

11 лет назад
likbez33
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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