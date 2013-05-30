Скрипт генерации бухгалтерских документов

$1000
Веб-программированиеЗавершен11 заявок456 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые коллеги,

Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.)

Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение.

Скрипт размещается на хостинге, и генерит ряд документов по заявке.

Почти полное ТЗ во вложении.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы, а также небольшое описание вашего виденья проекта.

Заказ будет отдан человеку с существенным опытом работы в данной области

11 лет назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
prophetz
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$750
70 дней
Очень качественная работа, с творческим подходом к реализации! Рекомендую как исполнителя!
Евгений отличный заказчик, понятное ТЗ, своевременная оплата, было приятно работать.
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