Скрипт генерации бухгалтерских документов

Уважаемые коллеги,

Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.)

Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение.

Скрипт размещается на хостинге, и генерит ряд документов по заявке.

Почти полное ТЗ во вложении.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы, а также небольшое описание вашего виденья проекта.

Заказ будет отдан человеку с существенным опытом работы в данной области