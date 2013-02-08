Создание интернет-магазина

Добрый день! Нужны услуги программиста, который бы смог написать движок для простенького сайта, связаного с друзьями ВК. Приоритет выше к минимальным ценам. За дополнительной информацией обращайтесь в icq 467048313 или skype nikitok951.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интернет-магазин.
1. В магазине должна быть удобная фотогалерея (в которой можно создавать категории, подкатегории, добавлять сразу множество фотографий).
2. Рассылка (поддерка отправки писем в HTML; формирование пользователей по группам и отправлять письмо всем пользователям или определенны группам. загружать и выгружать базу пользователей (этот пункт нужно рассчитать отдельно, сколько будет стоить).
3. Сразу при входе должен быть выбор - физическое лицо или юр. лицо (и в зависимости от этого должна показываться цена на товар для юридического лица или физического), а также меняться ряд документов, прайс.
2. В личном кабинете должна быть возможность регистрации для юр. и физ. лиц.
В личном кабинете можно будет:
Оформление заказов
Отслеживать состояние заказа;
Откладывание товаров для будущих покупок
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Это основные аспекты. Более подробное техзадание в личку. Нужен оптимальный выбор движка. Желательно бесплатного или недорогого, но при этом популярного, и чтобы тянул хотя бы 3000 товаров на обычном хосте.
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