Создание интернет-магазина

Необходимо создать интернет-магазин.

1. В магазине должна быть удобная фотогалерея (в которой можно создавать категории, подкатегории, добавлять сразу множество фотографий).

2. Рассылка (поддерка отправки писем в HTML; формирование пользователей по группам и отправлять письмо всем пользователям или определенны группам. загружать и выгружать базу пользователей (этот пункт нужно рассчитать отдельно, сколько будет стоить).

3. Сразу при входе должен быть выбор - физическое лицо или юр. лицо (и в зависимости от этого должна показываться цена на товар для юридического лица или физического), а также меняться ряд документов, прайс.

2. В личном кабинете должна быть возможность регистрации для юр. и физ. лиц.

В личном кабинете можно будет:

Оформление заказов

Отслеживать состояние заказа;

Откладывание товаров для будущих покупок

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Некоторый материал на сайте должен быть доступен только зарегистриованным пользователям.

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Это основные аспекты. Более подробное техзадание в личку. Нужен оптимальный выбор движка. Желательно бесплатного или недорогого, но при этом популярного, и чтобы тянул хотя бы 3000 товаров на обычном хосте.