Опция "Аналог товара" для интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Сделать функцию подбора и вывода аналогичных товаров по характеристикам и цене при снятии товара с наличия в интернет магазине fonariki.net.ua. Таблица с характеристиками есть в БД, каждая характеристика в отдельном столбце.

Реализовать на технологиях:

MySQL

PHP

Движок написан с нуля. Помощь и информацию по движку получите от программиста который разрабатывал его, а точнее от меня)

Задание тестовое для отбора человека для обслуживания и постоянной доработки интернет магазина. Желательно с Украины, а еще более желательно с Киева, но не обязательно.

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11 лет назад
batsjn
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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