Поправить по верстке и по формам (php)

Требуется php-программист для реализации функционала сайта. Приветствуются исполнители, способные быстро и качественно выполнить задачу в поставленные сроки. Стабильная работа по обслуживанию нескольких сайтов. Оплата производится по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://best-build.ru/ нужно поправить вёрстку в соответствии с макетом, макет в приложенном файле.
http://browsershots.org/http://best-build.ru/ Основная беда с прайс листом.
в соответствии с макетом, макет в приложенном файле.
В формах изменить шрифт (сделать совпадающем с сайтом).
Во всех формах нужна проверка на заполнение поля телефон, а в нижней левой на телефон и почту.
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте нужен парсер следующего типа: Вставляется категория сайта ( самый популярный киношный сайт выбрать ) и моя и он с конца парсит всю категорию вставляя видео из ВКВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Здравствуйте. В один прекрасный момент перестал работать визуальный редактор в WordPress. Нужно как-то решить данную проблему. Бюджет до 300 рублей. Оплата по факту на webmoney. Желательно решить поскорее. Ссылку на сайт скину в личку.Закрыт11 лет назад
Здравствуйте, Если вы хорошо делаете работу, где нужно модифицировать код уже существующих компонентов, то оставьте, пожалуйста заявку. Мы делаем сайт на Joomla с использованием joomla-компонента JReviews. Этот компонент позволяет оставлять отзывы (с рейтингом от 0 до 10) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
0. есть на форме два дерева с категориями (правое и левое). 1 надо перетягивать папки из правой части в левую (НО не иначе). - используется уже Jtree 2 - когда произошел перенос - надо показать активным попап ...Завершен11 лет назад
- $5000
Требуется разработать на PHP систему управления партнёрской программой. Система предполагает регистрацию партнёров, личный кабинет партнёров, интерфейс администратора, разделение прав пользователей, построение отчётов о продажах и т.п. Система должна быть реализована на одном из известных фреймворков, ...Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день Ув. Фрилансеры! Задача: есть сайт на Joomla, в котором установлен WM. Там есть товары, которые нужно распределить по категориям. Соотвественно нужно их создать, далее создать меню дополнительное чтобы можно было путешевствовать по новым ...Закрыт11 лет назад
Есть форум CMS IP.Board. На форуме 1к сообщений и столько же пользователей. Нужно перенести форум на другой хостинг, обновить CMS, и обновить анти спам сервис,так как последнее время очень много спамят. Имеется лицензия на форум. ...Закрыт11 лет назад
Для сайта http://mazhordochka.ru требуется доработать скрипт просмотра изображений Pretty Photo (находится в открытом доступе). Необходимо сделать следующее: 1. При просмотре изображений вверху над фотографией сделать место под баннер swf-формата высотой примерно около 100 пикселей (желательно чтобы ...Завершен11 лет назад
На странице http://www.brainfit.pro/events необходимо внести следующие изменения: 1. Сделать карусель, в которой будут выводиться три тренинга текущей недели. Когда три тренинга на текущей неделе прошли, карусель должна показывать следующую неделю. Карусель не должна зацикливаться (всего тренингов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад