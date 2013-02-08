Поправить по верстке и по формам (php)

Есть сайт http://best-build.ru/ нужно поправить вёрстку в соответствии с макетом, макет в приложенном файле.

http://browsershots.org/http://best-build.ru/ Основная беда с прайс листом.

в соответствии с макетом, макет в приложенном файле.

В формах изменить шрифт (сделать совпадающем с сайтом).

Во всех формах нужна проверка на заполнение поля телефон, а в нижней левой на телефон и почту.