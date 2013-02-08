Парсер под DLE

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок124 просмотра
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Здравствуйте нужен парсер следующего типа:

Вставляется категория сайта ( самый популярный киношный сайт выбрать ) и моя и он с конца парсит всю категорию вставляя видео из ВК

11 лет назад
bavard1992
Руслан 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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