Парсер под DLE

Здравствуйте, Если вы хорошо делаете работу, где нужно модифицировать код уже существующих компонентов, то оставьте, пожалуйста заявку. Мы делаем сайт на Joomla с использованием joomla-компонента JReviews. Этот компонент позволяет оставлять отзывы (с рейтингом от 0 до 10) ...