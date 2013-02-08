Перенос форума на другой хостинг

Есть форум CMS IP.Board. На форуме 1к сообщений и столько же пользователей. Нужно перенести форум на другой хостинг, обновить CMS, и обновить анти спам сервис,так как последнее время очень много спамят. Имеется лицензия на форум. Опыт работы с IP.Board обязателен. Жду ваших предложений.