Перенос форума на другой хостинг

Есть сайт serialsonline.net оттуда надо выдернуть все меню и подменю и конечно все сериалы без всего лишнего и сделать импорт в MODx, цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форум CMS IP.Board. На форуме 1к сообщений и столько же пользователей. Нужно перенести форум на другой хостинг, обновить CMS, и обновить анти спам сервис,так как последнее время очень много спамят. Имеется лицензия на форум. Опыт работы с IP.Board обязателен. Жду ваших предложений.
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