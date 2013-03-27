Требуется парсер для MODx

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт serialsonline.net оттуда надо выдернуть все меню и подменю и конечно все сериалы без всего лишнего и сделать импорт в MODx, цена и сроки

MODX
11 лет назад
siteplus
Денис 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
xCodeMan
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$70
5 дней
Отличный специалист, настроил все по требованиям, с учетом загрузки хоста и ответа сервера. Рекомендую!
Отличный заказчик. Понятные четкие требования. Своевременная оплата. Будем работать дальше.
  • Похожие заказы

  • Доработка проекта, переписывание

    Нужно доработать плохо написанный проект или полностью переписать. Проект плохо расструктурирован. Есть неработающие элементы которые нужно переписать. Базы типы указаны не правильно. Нет доделаной админ панели. Делал программист не с большым опытом работы проект находится по ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Чат-рулетка под вк

    $160

    Суть: Заходишь в прилу, выбираешь — я парень ищу девушку, или наоборот, и вам ищут собеседника из тех кто в приложении онлайн и подходит по параметру и соединяет. Сделать нужно все цивильно, с последующей возможностью оплатой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист PHP

    Для постоянного сотрудничества ищем 1-2 опытных PHP программистов. Множество интересных/нетипичных проектов. Оплата: Почасово с предварительной оценкой проектов. Возможно фултайм удаленно. Требования к кандидату: — Опыт работы с PHP/MySQL от 3-х лет; — Отличное владение одним или несколькими фреймворками: ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка готового сайта

    Сайт oooiskra.com! сделан на базе joomla. Необходимо сделать следующее: Описание категорий Отображение списка товаров верстка блоков превью товара разделители подкатегорий статичный материал вставка favicon.ico отображение картинок товаров в Наши проекты в виде слайдера за цикливанием ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшая доработка сайта на движке vamshop 1.69

    1) Необходимо в листинге товара добавить поле ввода колличества. (что кнопка формируется ссылкой а не инпутом.) 2) в результатах поиска добавить рядом с товаром категорию в которой он находится и производителя.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер для ДЛЕ

    $30

    Требуется сделать простенький парсер (модуль) на базе DLE который будет парсить описание (текст)+постер с одного киносайта и публиковать как новость на моем сайте. ТЗ выбранному исполнителю.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Lightbox на oscommerce

    $7

    Здравствуйте, нужно найти причину почему не работает lightbox на картинках в oscommerce. Пациент http://www.odezhda-optom.ua/product_info.php?products_id=254420 Жду ваших заявок. Оплата WMR . Бюджет 250 р.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Js анимация

    всем привет есть сайт http://goo.gl/80Ae8 в нем есть флешовая заставка, а так же фон из сердечек заставку нужно переделать на js/css что бы анимация работала на ней, а так же санимировать фоновые сердечки, что бы они левитировали бюджет готовы обсуждать

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Функция "Сообщить, когда появится" для ИМ

    Сделать функцию для интернет магазина fonariki.net.ua "Сообщить когда появится" такую как здесь http://rozetka.com.ua/asus_eee_pc_x101ch_red010s/p248638/ . Если товар появляется в наличии - сообщение о поступлении товара отправляется клиенту. Реализовать на технологиях: MySQL PHP JavaScript Cron Движок написан с нуля. Помощь и информацию по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработка структуры URL + доп. функционал

    $250

    Нужна переработка структуры URL сайта автомобильных объявлений + дополнительный функционал. Подробности в ТЗ. Требования к кандидату: - адекватность в общении - профессионализм в работе - если какие-то детали не указаны в ТЗ, но они очевидны – возможность с вашей ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад