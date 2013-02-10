Чат-рулетка под вк

Суть: Заходишь в прилу, выбираешь — я парень ищу девушку, или наоборот, и вам ищут собеседника из тех кто в приложении онлайн и подходит по параметру и соединяет.

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