Доработка скрипта воронки

Сайт сделан на Wordpress и установлено специальное платное дополнение, на одной странице которого находится таймер.

Нужно сделать так, чтобы каждому приходящему на страницу с таймером он включался индивидуально, и с момента старта таймера попытка войти на предыдущие страницы перекидывает на страницу с таймером. После окончания отсчёта таймера содержимое последней страницы скрывается и показывается то, что должно выводиться после окончания отсчёта.