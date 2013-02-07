Доработка сайта на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки107 просмотров
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Сайт по доставке товаров. ТЗ, кратко.

Подробно расписанный каждый пункт будет предоставлен исполнителю.

- Создать почтовые ящики order@ info@ support@ buyathome.com.ua

- Прогнать регистрацию пользователя(сделать каптчу, отправлять письма про регистрацию)

- Создавать письма о регистрации, заказе, изменении статуса заказа.

- Проверить работоспособность модулей сайта, подчинить если не работает. Калькулятор, заказ, статусы.

- Вывести изменения расчета начисления процентов и стоимости веса за заказ для каждого пользователя в меню пользавателей Joomla.

- Привязать ИНТЕРКАССУ к сайту, сохранить существующую платежку liqpay

Joomla
11 лет назад
time2
Тимур 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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