Скрипт - задания с оплатой

Требуется написать или у кого есть готовы Скрипт (движок сайта) Задания с оплатой. Не модуль а самостоятельная система полнофункциональная. С оплатой ВМ и разными системами. Модерацией, разделами, типами заданий. Ведение полной статистики + админка.

От вас цены и время. Так же последующие доработки за отдельную плату. ТЗ нет Но принцип я думаю понятен, Подобные скрипты есть на таких сайтах:

http://www.seosprint.net/

http://seven-super.com/

Местоположение Киев (если хотите обсудить)