Не работает каптча

На сайте 9m.by есть функция "Бесплатный звонок" - callback - в нем каптча от спама, вопросы задаются в админке.

Но все равно проникает спам. 2-3 письма в день приходит. Видимо, есть где-то дыра, ведь бот не может ответить на вопросы. Нужна починить, что на 100% не было никакого спама. С гарантией :)

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