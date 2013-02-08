Сделать правки на сайте витрины на OpenCart

$25
Веб-программированиеЗавершен1 заявка108 просмотров
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1) Нужно сделать что-бы меню на сайте было раскрывающимся как на картинке (menu.jpg).

2) На странице товара, где столбик "Характеристики товара" нужно чтобы длинные характеристики товара упирались в отведенные им размеры и переносились на следующую строчку, а не наползали на блок купить.

3) Под миниатюрой товара выводится краткое описание, нужно что-бы когда его у товара нет, то под миниатюрой не-было для него пустого места. (как на картинке "миниатюры.jpg" у правого товара) Как это будет происходить: автоматически или галочкой в админке товара - без разницы.

4) Нужно что-бы центральная часть всегда была до самого футера, а не обрывалась там где заканчивается текст.

5) На разрешении экрана 1024, появляется горизонтальная прокрутка, хотя нет элементов сайта выходящих за 998px. Нужно это исправить.

И назовите ещё отдельно: за сколько вы сделайте простенькую страницу новостей на этом сайте, как на нарисованных картинках (новости.jpg, новость.jpg). (это не входит в основное задание)

Оплата поэтапная. Возможна за каждую выполненную часть работы. Если сработаемся, будут ещё частые заказы.

OpenCart
11 лет назад
spaceworker
Павел 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
baBach
Михась 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Опыт работы положительный. Хорошо справился с правками на сайте интернет-магазина в отведенный бюджет. По всем вопросам грамотно проконсультировал, дал много полезных рекомендаций. Рекомендую, как ответственного и толкового веб-разработчика!
Хороший, спокойный заказчик, на лету сообщал о возникающих багах. Оплата своевременна, проблем не возникло
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