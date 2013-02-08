Сделать правки на сайте витрины на OpenCart

Есть: логотип, сайт на ucoz-a, со стандартным шаблоном (с ucoz-a) – www.arm-store.ru Задача: сделать сайт на отдельном хостинге, на бесплатной системе управления (по вашему выбору, любая кроме joomla, желательно OpenCart), по дизайну – вам будет дана разверстанная страница с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужно сделать что-бы меню на сайте было раскрывающимся как на картинке (menu.jpg).
2) На странице товара, где столбик "Характеристики товара" нужно чтобы длинные характеристики товара упирались в отведенные им размеры и переносились на следующую строчку, а не наползали на блок купить.
3) Под миниатюрой товара выводится краткое описание, нужно что-бы когда его у товара нет, то под миниатюрой не-было для него пустого места. (как на картинке "миниатюры.jpg" у правого товара) Как это будет происходить: автоматически или галочкой в админке товара - без разницы.
4) Нужно что-бы центральная часть всегда была до самого футера, а не обрывалась там где заканчивается текст.
5) На разрешении экрана 1024, появляется горизонтальная прокрутка, хотя нет элементов сайта выходящих за 998px. Нужно это исправить.
И назовите ещё отдельно: за сколько вы сделайте простенькую страницу новостей на этом сайте, как на нарисованных картинках (новости.jpg, новость.jpg). (это не входит в основное задание)
Оплата поэтапная. Возможна за каждую выполненную часть работы. Если сработаемся, будут ещё частые заказы.
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