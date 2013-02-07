Доработка сайта на WP + небольшой редизайн

Нужно доработать каталог оборудования Zoo Pro, а именно: 1. Сделать привязку позиций из некоторых категорий каталога к определенной позиции. В итоге должно получиться, сам товар, под ним список сопутствующих товаров. 2. Создать фильтр сортировки по назначению ...
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Доработка сайта на WP + не большой редзайн
Бюджет: 1000 рублей
Срок 1 день.
Оплата по факту исполнения: Вебмани, Яндекс деньги
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