Доработка сайта на WP + небольшой редизайн

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Доработка сайта на WP + не большой редзайн

Бюджет: 1000 рублей

Срок 1 день.

Оплата по факту исполнения: Вебмани, Яндекс деньги

11 лет назад
studiyaweb
Софт 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
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