Нужно доработать каталог оборудования Zoo Pro, а именно: 1. Сделать привязку позиций из некоторых категорий каталога к определенной позиции. В итоге должно получиться, сам товар, под ним список сопутствующих товаров. 2. Создать фильтр сортировки по назначению ...
Редактирование интернет магазина на 1С-Битрикс.
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Доброго дня! Нужен опытный человек в 1с битрикс. Нужно будет на сайте GOLDENGRAIL.RU привести все ссылки в вид, типа домен/категория/имя товара.html – (на сайте 10 000 позиций). Также необходимо каждую категорию сделать раскрывающимся списком товаров данной группы (для матрешек – матрешка 5 шт и т.д.).
Также жду Ваших предложений. Cрок сдачи 45 дней после взятия проекта.
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Бюджет 50 000 рублей.
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