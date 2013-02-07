Сервис безопасных сделок

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Необходим сервис безопасных сделок (пока одной тематики, - в дальнейшем на основе созданного - до 2-3 тематик). PHP. Подключение сервиса к платежным системам Яндекс.Деньги,WM, Qiwi, Visa, MasterCard. Выставление счетов и синхронизация с бухгалтерией. Рассмотрю готовые наработки, демо.

11 лет назад
Sergey-NF
Сергей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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