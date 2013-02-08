Js анимация

всем привет

есть сайт

http://goo.gl/80Ae8

в нем есть флешовая заставка, а так же фон из сердечек

заставку нужно переделать на js/css что бы анимация работала на ней, а так же санимировать фоновые сердечки, что бы они левитировали

бюджет готовы обсуждать