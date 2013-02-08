Функция "Сообщить, когда появится" для ИМ

Нужно доработать каталог оборудования Zoo Pro, а именно: 1. Сделать привязку позиций из некоторых категорий каталога к определенной позиции. В итоге должно получиться, сам товар, под ним список сопутствующих товаров. 2. Создать фильтр сортировки по назначению ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать функцию для интернет магазина fonariki.net.ua "Сообщить когда появится" такую как здесь http://rozetka.com.ua/asus_eee_pc_x101ch_red010s/p248638/ . Если товар появляется в наличии - сообщение о поступлении товара отправляется клиенту.
Реализовать на технологиях:
MySQL
PHP
JavaScript
Cron
Движок написан с нуля. Помощь и информацию по движку получите от программиста который разрабатывал его, а точнее от меня)
Задание тестовое для отбора человека для обслуживания и постоянной доработки интернет магазина. Желательно с Украины, а еще более желательно с Киева, но не обязательно.
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