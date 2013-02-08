Функция "Сообщить, когда появится" для ИМ

Сделать функцию для интернет магазина fonariki.net.ua "Сообщить когда появится" такую как здесь http://rozetka.com.ua/asus_eee_pc_x101ch_red010s/p248638/ . Если товар появляется в наличии - сообщение о поступлении товара отправляется клиенту.

Реализовать на технологиях:

MySQL

PHP

JavaScript

Cron

Движок написан с нуля. Помощь и информацию по движку получите от программиста который разрабатывал его, а точнее от меня)

Задание тестовое для отбора человека для обслуживания и постоянной доработки интернет магазина. Желательно с Украины, а еще более желательно с Киева, но не обязательно.

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