Парсер для ДЛЕ

всем привет есть сайт http://goo.gl/80Ae8 в нем есть флешовая заставка, а так же фон из сердечек заставку нужно переделать на js/css что бы анимация работала на ней, а так же санимировать фоновые сердечки, что бы они левитировали бюджет готовы обсуждать