Парсер для ДЛЕ

Нужно доработать плохо написанный проект или полностью переписать. Проект плохо расструктурирован. Есть неработающие элементы которые нужно переписать. Базы типы указаны не правильно. Нет доделаной админ панели. Делал программист не с большым опытом работы проект находится по ...
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Требуется сделать простенький парсер (модуль) на базе DLE который будет парсить описание (текст)+постер с одного киносайта и публиковать как новость на моем сайте. ТЗ выбранному исполнителю.
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