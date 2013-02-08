Программист PHP

Для постоянного сотрудничества ищем 1-2 опытных PHP программистов.

Множество интересных/нетипичных проектов.

Оплата: Почасово с предварительной оценкой проектов. Возможно фултайм удаленно.

Требования к кандидату:

— Опыт работы с PHP/MySQL от 3-х лет;

— Отличное владение одним или несколькими фреймворками: Yii, Ci, Kohana или др.;

— Опыт работы с WP, MODx или другой CMS (создание сайтов с нуля, написание своих и подключение сторонних плагинов);

— Отличное владение HTML/CSS/JS (Jquery). Верстка (не всегда требуется, но чтобы это не было проблемой);

— Опыт работы с различными API (Facebook, Twitter, Geonames, etc.);

— Английский на уровне чтения ТЗ и переписки с менеджером проектов;

— Опыт работы с GiT или SVN.

Рассматриваются кандидаты только с Украины.

От вас:

— Резюме (на английском). На 1 странице;

— Пример вашего кода: PHP, JS и примеры рабочих пороектов;