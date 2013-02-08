Программист PHP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для постоянного сотрудничества ищем 1-2 опытных PHP программистов.

Множество интересных/нетипичных проектов.

Оплата: Почасово с предварительной оценкой проектов. Возможно фултайм удаленно.

Требования к кандидату:

— Опыт работы с PHP/MySQL от 3-х лет;

— Отличное владение одним или несколькими фреймворками: Yii, Ci, Kohana или др.;

— Опыт работы с WP, MODx или другой CMS (создание сайтов с нуля, написание своих и подключение сторонних плагинов);

— Отличное владение HTML/CSS/JS (Jquery). Верстка (не всегда требуется, но чтобы это не было проблемой);

— Опыт работы с различными API (Facebook, Twitter, Geonames, etc.);

— Английский на уровне чтения ТЗ и переписки с менеджером проектов;

— Опыт работы с GiT или SVN.

Рассматриваются кандидаты только с Украины.

От вас:

— Резюме (на английском). На 1 странице;

— Пример вашего кода: PHP, JS и примеры рабочих пороектов;

PHP
11 лет назад
usedauto
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка проекта, переписывание

    Нужно доработать плохо написанный проект или полностью переписать. Проект плохо расструктурирован. Есть неработающие элементы которые нужно переписать. Базы типы указаны не правильно. Нет доделаной админ панели. Делал программист не с большым опытом работы проект находится по ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Чат-рулетка под вк

    $160

    Суть: Заходишь в прилу, выбираешь — я парень ищу девушку, или наоборот, и вам ищут собеседника из тех кто в приложении онлайн и подходит по параметру и соединяет. Сделать нужно все цивильно, с последующей возможностью оплатой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер для ДЛЕ

    $30

    Требуется сделать простенький парсер (модуль) на базе DLE который будет парсить описание (текст)+постер с одного киносайта и публиковать как новость на моем сайте. ТЗ выбранному исполнителю.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Lightbox на oscommerce

    $7

    Здравствуйте, нужно найти причину почему не работает lightbox на картинках в oscommerce. Пациент http://www.odezhda-optom.ua/product_info.php?products_id=254420 Жду ваших заявок. Оплата WMR . Бюджет 250 р.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Js анимация

    всем привет есть сайт http://goo.gl/80Ae8 в нем есть флешовая заставка, а так же фон из сердечек заставку нужно переделать на js/css что бы анимация работала на ней, а так же санимировать фоновые сердечки, что бы они левитировали бюджет готовы обсуждать

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Функция "Сообщить, когда появится" для ИМ

    Сделать функцию для интернет магазина fonariki.net.ua "Сообщить когда появится" такую как здесь http://rozetka.com.ua/asus_eee_pc_x101ch_red010s/p248638/ . Если товар появляется в наличии - сообщение о поступлении товара отправляется клиенту. Реализовать на технологиях: MySQL PHP JavaScript Cron Движок написан с нуля. Помощь и информацию по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработка структуры URL + доп. функционал

    $250

    Нужна переработка структуры URL сайта автомобильных объявлений + дополнительный функционал. Подробности в ТЗ. Требования к кандидату: - адекватность в общении - профессионализм в работе - если какие-то детали не указаны в ТЗ, но они очевидны – возможность с вашей ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сервис безопасных сделок

    Необходим сервис безопасных сделок (пока одной тематики, - в дальнейшем на основе созданного - до 2-3 тематик). PHP. Подключение сервиса к платежным системам Яндекс.Деньги,WM, Qiwi, Visa, MasterCard. Выставление счетов и синхронизация с бухгалтерией. Рассмотрю готовые ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактирование интернет магазина на 1С-Битрикс.

    $2500

    Доброго дня! Нужен опытный человек в 1с битрикс. Нужно будет на сайте GOLDENGRAIL.RU привести все ссылки в вид, типа домен/категория/имя товара.html – (на сайте 10 000 позиций). Также необходимо каждую категорию сделать раскрывающимся списком товаров ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад