Автоматизация обмена Google Docs и Virtuemart

Нужно доработать плохо написанный проект или полностью переписать. Проект плохо расструктурирован. Есть неработающие элементы которые нужно переписать. Базы типы указаны не правильно. Нет доделаной админ панели. Делал программист не с большым опытом работы проект находится по ...
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Сейчас обмен выглядит так:
1. из Google Docs выгружается таблица в формате csv
2. таблица сохраняется на жесткий диск в файл
3. сохраненный файл загружается вручную при помощи стандартного медиа-менеджера Joomla на хостинг
4. при помощи компонента Virtuemart – импорт из CSV производится импорт файла
Все операции сейчас выполняются вручную. Необходимо автоматизировать процесс с возможностью настройки периодичности выгрузки.
Срок исполнения: до 2 дней
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