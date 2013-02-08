Web-программист - постоянно

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок190 просмотров
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Добрый день!

В профессиональную команду специализирующуюся на разработке мобильных приложений требуется толковый web-программист на постоянную, проектную основу.

Удаленно, часовой пояс максимум ± 1-2 часа от Москвы.

1. Что предлагаем:

- Работы много и она есть всегда

- Ряд разных проектов в ротации

- Оплата фикс + % от результатов за месяц

Действует принцип "как наработал, так и заработал":

- Сделал хорошо и вовремя - получил хорошо

- Сделал лучше и быстрее - молодец, получил больше

- Сделал плохо и сорвал сроки один раз - получил фикс

2. Что требуем:

- PHP5 - работа с ООП, понимание принципа MVC

- MySQL - умение составлять запросы с JOIN и GROUP BY

- JS - опыт работы с jQuery и AJAX

+ продвинутое понимание принципов верстки, чтобы править при необходимости.

3. Что хотим:

- Стабильный онлайн минимум 4 часа в день

- Возможность общаться по скайпу не только текстом

- Ответственный подход, работа с энтузиазмом и до результата

4. Что будет:

- Тестовое задание на 1-2 часа работы

- Интервью с нашим главным тех.специалистом

- Испытательный срок - 1 месяц или 1-2 проекта

5. Если это про вас:

- Оставляйте заявку в произвольной форме

- Указывайте опыт и желаемый уровень оплаты в месяц

- Пишите мыло, скайп и ссылку на портфолио

Пишите, пообщаемся! :)

11 лет назад
ashtaro
Руслан 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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