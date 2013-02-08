Тикет-система на CakePHP

Здравствуйте,

Необходима система тикетов, написанная на CakePHP.

Основные функции:

- Возможность создать тикет по e-mail/не по e-mail (тогда он дублируется на e-mail)

- Мониторинг support e-mail - создание/обновление/дополнение тикетов по e-maill

- Интеграция с существующей базой пользователей - если тикет поступил от e-mail какого-то зарегистрированного пользователя - привязывать его к нему, если нет - ни к кому не привязывать

- Интерфейс пользователя для просмотра/ответа/открытия/закрытия

- Интерфейс админа для просмотра/ответа/открытия/закрытия/изменения/удаления

При ответе указывайте стоимость и сроки. Только опытные исполнители.