Тикет-система на CakePHP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
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Здравствуйте,

Необходима система тикетов, написанная на CakePHP.

Основные функции:

- Возможность создать тикет по e-mail/не по e-mail (тогда он дублируется на e-mail)

- Мониторинг support e-mail - создание/обновление/дополнение тикетов по e-maill

- Интеграция с существующей базой пользователей - если тикет поступил от e-mail какого-то зарегистрированного пользователя - привязывать его к нему, если нет - ни к кому не привязывать

- Интерфейс пользователя для просмотра/ответа/открытия/закрытия

- Интерфейс админа для просмотра/ответа/открытия/закрытия/изменения/удаления

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PHP
11 лет назад
silence
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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