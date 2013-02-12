Добавить область, InstantCms

$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок221 просмотр
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У сайта green-price.com при поиске вверху или при добавлении предприятия не хватает одной украинской области - Черновицкой. Нужно добавить. Движок InstantCms.

11 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Все сделано оперативно и понятно. Спасибо!
Очень понравилось сотрудничество ;) Отличный заказчик!
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