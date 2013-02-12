Добавить область, InstantCms

Уважаемые коллеги, Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.) Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение. Скрипт размещается на ...
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У сайта green-price.com при поиске вверху или при добавлении предприятия не хватает одной украинской области - Черновицкой. Нужно добавить. Движок InstantCms.
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