Северный парсер

Уважаемые коллеги, Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.) Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение. Скрипт размещается на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать парсер ряда сайтов в том числе:
vk музыка, видео
facebook музыка, видео
google - картинки
yandex - картинки, видео
youtube, rutube, sibnet, myvi, kiwi.kz
есть еще 10 сайтов (критерии парсинга - прямой линк + текстовка)
принцип работы и четкое ТЗ в личку. Не забывайте указывать контакты (icq or skype or jabber)
Оплата по СБС (гарант) или по факту выполнения работы.
В случае нарушения сроков исполнения проекта:
при СБС = данный пункт будет прописан в договоре = в случае нарушения сроков, отказ от проекта на любой стадии (т.е. отказ от оплаты и поиск нового исполнителя).
в случае оплаты по факту = если будут нарушены сроки, ставлю в игнор, пишу негативный отзыв, нахожу нового исполнителя.
Срок проекта определяете Вы. Поэтапная оплата невозможна. (т.е. оплата только через СБС, гаранта или по факту).
СБС или гарант за мой счет.
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