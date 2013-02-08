Северный парсер

Требуется написать парсер ряда сайтов в том числе:

vk музыка, видео

facebook музыка, видео

google - картинки

yandex - картинки, видео

youtube, rutube, sibnet, myvi, kiwi.kz

есть еще 10 сайтов (критерии парсинга - прямой линк + текстовка)

принцип работы и четкое ТЗ в личку. Не забывайте указывать контакты (icq or skype or jabber)

Оплата по СБС (гарант) или по факту выполнения работы.

В случае нарушения сроков исполнения проекта:

при СБС = данный пункт будет прописан в договоре = в случае нарушения сроков, отказ от проекта на любой стадии (т.е. отказ от оплаты и поиск нового исполнителя).

в случае оплаты по факту = если будут нарушены сроки, ставлю в игнор, пишу негативный отзыв, нахожу нового исполнителя.

Срок проекта определяете Вы. Поэтапная оплата невозможна. (т.е. оплата только через СБС, гаранта или по факту).

СБС или гарант за мой счет.