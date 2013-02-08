Северный парсер

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать парсер ряда сайтов в том числе:

vk музыка, видео

facebook музыка, видео

google - картинки

yandex - картинки, видео

youtube, rutube, sibnet, myvi, kiwi.kz

есть еще 10 сайтов (критерии парсинга - прямой линк + текстовка)

принцип работы и четкое ТЗ в личку. Не забывайте указывать контакты (icq or skype or jabber)

Оплата по СБС (гарант) или по факту выполнения работы.

В случае нарушения сроков исполнения проекта:

при СБС = данный пункт будет прописан в договоре = в случае нарушения сроков, отказ от проекта на любой стадии (т.е. отказ от оплаты и поиск нового исполнителя).

в случае оплаты по факту = если будут нарушены сроки, ставлю в игнор, пишу негативный отзыв, нахожу нового исполнителя.

Срок проекта определяете Вы. Поэтапная оплата невозможна. (т.е. оплата только через СБС, гаранта или по факту).

СБС или гарант за мой счет.

11 лет назад
Zellegius
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт генерации бухгалтерских документов

    $1000

    Уважаемые коллеги, Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.) Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение. Скрипт размещается на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Мелкие доделки по сайту

    Приветствую. Понадобилась помощь после одного криворукого фрилансера. Сайт flycаrgо.ru (набирать вручную) 1. В ГОСТЕВОЙ книге самый новый комментарий (и ответ, соответственно) должны появляться вверху страницы, а не как сейчас наоборот. 2.При ответе администратора FlyCаrgo на вопрос это имя ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать календарь на js

    привет всем не сложная задача для того, кто разбирается в js что нужно сделать: 1. выровнять всплывающий блок по отношению к любой ячейке согласно макету (это задается если не ошибаюсь в jquery - offset) 2. сделать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить проблему с пробелом в URL

    $5

    Добрый вечер! Имеется блог realty-msk.com используется тема от elegantthemes Загвоздка в том, что автоматически созданные миниатюры изображений (как на главной) - не отображаются. Проблема скорее всего в том, что realty-msk.com/wp-content/uploads/et_temp/elite-estate-moskow-r (1)-25872_140x140.jpg содержит пробел (после moskow-r) и, а система автоматически не заменяет ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать правило для загрузки фото в програме IIID

    Создать правило для массовой загрузки фотографий, на свой фотохостинг. в программе IIID Програма загружает фото на известные фотохостинги, в функционале возможно заточить под любой фотохостинг. Движок фотохостинга прилагается. Работы на полчаса.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка, небольшая коррекция шаблона WP

    Настроить виджеты по образцу, отображение записей, комментариев, кое-где поменять шрифт. Тема - sahifa На предыдущем проекте все это делала сама, но сейчас не хватает времени. Особенно интересуют люди, уже работающие с платными шаблонами, лучше - конкретно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить форму на сайте

    Нужно доделать выпадание формы на сайте http://test.express.ru. Выбираем регион Новосибирск и нажимаем на почту консультанта http://joxi.ru/jhMVUdg5CbA8c7JFOcc . Должно появляться окно с формой для отправки вопроса консультанту. Так сделано для консультантов в Москве, Спб, Краснодаре. Нужно сделать чтобы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить область, InstantCms

    $5

    У сайта green-price.com при поиске вверху или при добавлении предприятия не хватает одной украинской области - Черновицкой. Нужно добавить. Движок InstantCms.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Калькулятор с выводом в word

    В общих чертах алгоритм калькулятора следующий: 1. Вводятся исходные данные пообъектно, (т.е. может быть расчет для одного объекта, может быть для двух и более) следующего вида : - текстовые - цифровые - выбор данных из комбобокса - выбор данных из ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад