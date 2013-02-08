Доработка сайта на perl

Уважаемые коллеги, Необходимо облегчить работу специалистов по продажам, смысл которой будет в автоматизации части их работы по созданию первичных документов (договора ,счета, и т.д.) Реализацию я вижу как скрипт (PHP/MySQL) хотя готов рассмотреть Ваше предложение. Скрипт размещается на ...
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Ищется профессионал, работы много. Имеется сайт компании по производству мебели и он же интернет магазин, написан на perl. Требуется изменение блоков меню, добавление страниц, небольшая модификация сайта с сохранением имеющегося фирменного стиля и дальнейшее наполнение страниц.
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